​L'auto con cinque ragazzi vola in una scarpata: morto Pierangelo, 18 anni. Gravissima l'amica 17enne

Tragico incidente stradale stamattina a Irsina, in provincia di Matera, nei pressi della strada statale 96 bis, in direzione di Oppido Lucano (Potenza). È di un morto e quattro feriti, di cui due gravi, il tragico bilancio dello schianto: per cause da accertare, un'auto con 5 ragazzi tra i 16 e i 18 anni a bordo ha perso il controllo, ha sfondato il guard-rail ed è finito in una scarpata, per diversi metri di altezza. A perdere la vita un ragazzo di 18 anni, Pierangelo Gentile, che è morto sul colpo, vani si sono rivelati i soccorsi.

Incidente nel vercellese, morti tre giovanissimi: Carmine aveva 22 anni, Raffaele 16, Alessandro 17

Due 17enni (un ragazzo e una ragazza) sono rimasti feriti in modo grave e sono stati trasportati in codice rosso dal 118 agli ospedali di Potenza e di Matera. Intervenuta anche l'eliambulanza. Gli altri due occupanti sono stati accompagnati in ospedale in codice giallo. I cinque amici erano partiti per una giornata in piscina, ma la gita è finita in tragedia. Una delle ragazze a bordo, una 17enne, è in gravi condizioni all'ospedale San Carlo di Potenza dov'è arrivata in elisoccorso: la città di Irsina è profondamente scossa dal dolore per la tragedia avvenuta.

Pierangelo aveva solo 18 anni, era tifoso del Milan e giocava a calcio nella squadra A.S.D. Irsinia che ha pubblicato un post di condoglianze su Facebook: «La tragica morte di un ragazzo, di un nostro figlio, lascia inebetiti, increduli. Il primo pensiero è per lui, per l’interruzione del suo progetto di vita. La morte di un giovane colpisce tutta la comunità, ognuno viene toccato nell’affetto, nel senso di impotenza, nel dolore in quanto umani in grado di entrare in sintonia con il dolore altrui, e ci spinge a riflettere, a interrogarci, a ricercare un senso nella perdita. Una vita che si spegne troppo presto toglie un po’ di futuro e di fiducia a tutti. Ciao Pierangelo, il tuo sorriso sarà sempre impresso nei nostri cuori. UNO DI NOI PER SEMPRE».

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Giugno 2022, 19:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA