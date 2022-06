Incidente nel Vercellese, frontale fra due auto: morti tre giovanissimi, due feriti gravi

Tragedia nel Vercellese. Tre persone, tre giovani tra i 20 e i 22 anni, sono morte e altre due sono rimaste gravemente ferite: è il bilancio dell'incidente avvenuto all'alba sulla SP230, all'altezza del curvone dell'abitato di Busonengo, tra Callabiana e Formigliana. Due auto si sono schiantate, per cause ancora in via di accertamento, ma dai primi accertamenti sembra ci sia stato uno scontro frontale.

Dopo l’impatto le vetture sono finite fuori strada. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco della sede centrale e del distaccamento di Santhià per estrarre le persone dalle lamiere. Quando sono arrivati i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso di tre di loro. Ancora ignota l'identità delle vittime. Altre due persone sono ferite in modo grave.

Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Al lavoro i militari di Vercelli, Arborio, Santhià e Casanova Elvo. Sul posto anche la polizia stradale in supporto per la gestione del traffico che al momento è bloccato per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Giugno 2022, 10:14

