Picchiata e minacciata di morte dal marito davanti ai figli, il datore di lavoro la licenzia: aveva paura di lui

Non solo ha dovuto subire i maltrattamenti di un marito violento con lei e con i figli, ma si è ritrovata anche disoccupata: il suo datore di lavoro, spaventato dall'aggressività dell'uomo, ha deciso di non rinnovarle il contratto. La storia arriva da Padova, dove un 37enne moldavo è stato arrestato per violenze e minacce nei confronti della moglie e dei loro due figli di 5 e 7 anni.

Lei voleva la separazione

L'indagato, già sotto inchiesta dal luglio 2022, avrebbe reiteratamente maltrattato la moglie in stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche, spesso in presenza dei bambini. Le accuse includono aggressioni verbali con insulti e minacce, con un episodio in cui l'uomo avrebbe brandito un coltello. Di fronte alla richiesta di separazione avanzata dalla moglie, l'indagato avrebbe minacciato di sottrarle i figli, giungendo al punto di nascondere i passaporti dei minori.

Le minacce di morte

L'accusa denuncia che il 37enne avrebbe perpetrato violenze fisiche nei confronti della moglie, utilizzando schiaffi, pugni e calci per motivi futili, lasciandole lividi in tutto il corpo.

Il lavoro perso

La violenza subita ha avuto anche gravi conseguenze lavorative per la donna, che ha perso il proprio impiego. Il datore di lavoro, temendo possibili incursioni da parte del coniuge violento, ha scelto di non rinnovarle il contratto. Attualmente, la donna e i suoi figli sono ospiti di una struttura protetta per garantirne la sicurezza. L'indagato è attualmente detenuto presso la casa circondariale di Padova e dovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Dicembre 2023, 11:31

