«Ti ammazzo, ti brucio viva»: minaccia la ex, 35enne arrestato

di Roberta GRASSI

«Ti ammazzo, ti brucio viva». Lessico codificato di episodi di presunto stalking, lessico costato la libertà a un 35enne di Lecce che era già sotto inchiesta e che è finito in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori in danno della ex.

Il provvedimento è stato richiesto dal pm Luigi Mastroniani e disposto dal gip silvia Saracino. A eseguirlo a Teramo, dove l’indagato - difeso dall’avvocato Ivan Greco - si era trasferito, gli agenti della Squadra mobile della questura di Lecce.

Stando a quanto è stato ricostruito gli episodi “assillanti” andavano avanti da molto tempo ed erano stati oggetto di numerose denunce da parte della vittima, una donna con cui aveva avuto un periodo di convivenza iniziato nel 2010.

Minacce e botte

Si parlava di minacce, offese, anche di botte. Di recente la decisione di lei di interrompere la relazione. E da qui, una presunta escalation di offese, di intimidazioni. Di frasi dal contenuto inquietante: «Ti brucio viva in casa. Ti faccio finire sotto terra». E ancora pedinamenti, un “controllo” costante. Situazione complessiva che aveva anche fatto sì che il Tribunale dei minori sospendesse la responsabilità genitorila dell’uomo, vietando gli incontri con il figlio. Una misura particolarmente grave, ma dettata - a dire dai giudici - da una estrema necessità di tutela.

L’ultimo episodio, quello ritenuto più preoccupante di tutti, il 14 novembre scorso.

Poco dopo, al telefono, ancora propositi inquietanti. Le indagini sono quindi andate avanti a passo spedito. Sono state ravvisate esigenze cautelari e gravi indizi di colpevolezza che hanno convinto il pm a chiedere, il gip a disporre una misura restrittiva. Il 35enne è stato accompagnato in carcere dove attende ora di essere interrogato dal giudice, per rogatoria, per fornire - se lo riterrà - la propria versione dei fatti in merito all’accaduto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Dicembre 2023, 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA