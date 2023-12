Giulia Cecchettin, i funerali a Padova: spunta la data scelta dalla famiglia. «Aspettiamo l'autopsia»

Salvo imprevisti durante l'autopsia, che si svolge oggi, venerdì 1 dicembre, la data fissata dalla famiglia per i funerali di Giulia Cecchettin non dovrebbe subire variazioni: l'ultimo saluto alla 22enne di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta si dovrebbe tenere alle 11 di martedì 5 dicembre nella basilica di Santa Giustina in Prato della Valle, a Padova. Cauto, riporta Il Gazzettino, il legale dei Cecchettin: «Dobbiamo attendere l’autopsia e il nullaosta della magistratura, non possiamo sbilanciarci». L'appuntamento sarà l'epilogo di una storia che ha commosso l'Italia e ha lasciato un vuoto profondo nella comunità di Saonara, dove la famiglia di Giulia ha trascorso gran parte della sua vita.