La picchia di fronte agli amici: lei fugge e lui le distrugge la casa

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CAVASSO NUOVO e MONTEREALE VALCELLINA (Pordenone) -mentre i due si trovano nell'abitazione di amici; lei scappa spaventata ma lui la segue e le. La donna, di, era stata malmenata dal compagno, colpita con calci e pugni in varie parti del corpo, durante una serata che i due avevano trascorso a casa di amici; è successo il 25 aprile scorso quando tra i due era scoppiata una violenta lite.Lei era scappata ed era tornata a casa, sperando di essere al sicuro. Ma lui, un uomo di Cavasso Nuovo, di qualche anno più giovane, l'ha seguita inferocito: è entrato nella abitazione di lei e, oltre ad aver continuato a minacciarla e a colpirla, ha sfogato la sua rabbia su arredi e oggetti, mandandoli in frantumi.I danni al mobilio, allora, erano stati di circa 1000 euro. Lei era dovuta ricorrere alleper escoriazioni, ecchimosi, botte e lesioni alla parte del tronco e del collo, per fortuna non gravi. Chiusa la storia d'amore, la donna ha denunciato tutto ai carabinieri della stazione di Montereale Valcellina che, dopo una breve indagine, hanno denunciato a piede libero l'ex fidanzato di lei per i reati di lesioni personali, minaccia e danneggiamento; il deferimento è della giornata di oggi, lunedì 28 maggio.