Ruba e mangia una lasagna nel supermercato: inseguimento vano

Il colpo del secolo. Il furto di una lasagna anima un pomeriggio di mezza estate. È successo intorno alle 16 al punto vendita Coal di via Contramine a Pesaro. In pratica gli addetti del negozio hanno visto un uomo sulla trentina che aperto una confezione di lasagne e ha iniziato a mangiarle furtivamente cercando di non farsi vedere. Gli ho detti hanno riconosciuto il viso di un cliente non abituale quindi non hanno potuto avere certezza di chi fosse. In ogni caso hanno lanciato l'allarme chiamando la centrale operativa dei Carabinieri di Pesaro che sono intervenuti sul posto. L'uomo era già scappato lasciando i resti della lasagna nel supermercato. I negozianti hanno provato a tracciare un profilo del ladro di lasagna e i carabinieri hanno cercato nelle zone limitrofe l'uomo che potesse corrispondere Alla descrizione. Ma di lui nessuna traccia. I titolari del Supermercato Coal hanno comunque deciso di non procedere con la querela per furto lasciando cadere la cosa. Venerdì 14 Giugno 2019, 05:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA