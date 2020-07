Peluche dimenticato all'aeroporto, la piccola proprietaria ritrovata dopo l'appello sui social: «Il tuo piccolo amico ti aspetta»

L’orsetta Lucilla (questo il suo nome) ha ritrovato la sua piccola amica! La bimba si è messa in contatto con noi e presto potrà stringere nuovamente la sua compagna di viaggio. L’orsetta rimarrà insieme a noi fino al suo ritorno! Grazie a tutti per averci aiutato! ❤️ https://t.co/fIfyPWk1My — Torino Airport (@torinoairport) July 10, 2020

«Messaggio perche ha dimenticato questo», con queste parole, a corredo di uno scatto del giocattolo, il personale dell'ha lanciatoviaal proprietario di un peluche abbandonato sulle poltrone dell'area imbarchi nella speranza di ritrovarlo. E così è stato: poco tempo dopo un altro tweet ha informato del lieto fine. La bambina è stata individuata e l'orsetto è tornato a casa.«L’(questo il suo nome) ha ritrovato la sua piccola amica! La bimba si è messa in contatto con noi e presto potrà stringere nuovamente la sua compagna di viaggio. L’orsetta rimarrà insieme a noi fino al suo ritorno! Grazie a tutti per averci aiutato!», si legge sulla pagina dell'aeroporto di Torino.Nel tweet precedente si chiedeva di condividere il più possibile per raggiungere lo scopo: «Questo è un messaggio per il piccolo viaggiatore che ha dimenticato questo orsetto seduto sulle poltrone dell'area imbarchi di #TorinoAirport: il tuo piccolo amico è al sicuro insieme a noi e ti aspetta al tuo ritorno! Condividete e fate girare!»La storia dell'orsetto e della sua padroncina ha appassionato gli utenti di Twitter. In molti hanno condiviso e atteso con tenerezza che il giocattolo fosse restituito al legittimo proprietario.