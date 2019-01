Travolto e ucciso sul marciapiede dopo la lite: omicidio choc tra la folla

Un uomo è stato investito e ucciso a Scauri. Il malcapitato stava camminando sul marciapiede di via Antonio Sebastiani, quando - davanti alle vetrine del negozio Sotto Zero - è stato travolto dall'auto fuori controllo. La Ford Fiesta è salita completamente sul marciapiede e lo ha scaraventato a terra. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118 e i carabinieri. La strada è stata chiusa e i passanti allontanati. I medici e gli infermieri hanno tentato disperatamente di rianimare l'uomo, ma purtroppo senza successo. L'area è stata transennata e i militari sono in attesa dell'arrivo del pm di turno da Cassino e del medico legale.



Con il passare dei minuti però è emersa una situazione ben diversa da quella prospettata inizialmente. I carabinieri infatti hanno appurato che la vittima e il padre del conducente dell'auto questa mattina avevano avuto un diverbio e che dunque l'investimento è stato volontario. E' di pochi minuti fa, intorno alle 18.30, la conferma che si procede per omicidio volontario. La vittima è Cristiano Campanale, 27 anni, gestore di un pub di Formia. I militari hanno fermato ​Eduardo Di Caprio, 34 anni, già noto alle forze dell'ordine e titolare del negozio Sotto zero, che era alla guida dell'auto

