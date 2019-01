Scuolabus si ribalta e finisce in un fosso, l'autista morto d'infarto Foto

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 20:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dramma questa mattina a Casalborsetti nel Ravennate. Intorno alle 8.30adiacente alla carreggiata mentre stava percorrendo Via delle Maone.. Nel sinistro sono rimasti coinvolti - senza riportare traumi di rilievo - due bambini che viaggiavano a bordo dello scuolabus, condotti comunque all'Ospedale di Ravenna per accertamenti, dove è stata portata, in codice due - ossia di media gravità - anche una donna, anche lei a bordo del veicolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 - che hanno tentato di rianimare l'autista - con due autoambulanze e un elicottero, oltre alla Polizia Municipale e ai Vigili del Fuoco.Sullo scuolabus viaggiavano, oltre all'autista tre bambini di 7 anni e un assistente scolastico. Il conducente, per cause che sono ancora al vaglio dell'ufficio infortunistica della Polizia locale, ha perso il controllo del veicolo impattando contro un palo della segnaletica e della pubblica illuminazione per poi terminare la corsa nel fossato laterale. Nonostante i soccorsi e l'intervento dei sanitari del 118 il conducente è deceduto probabilmente a causa di un improvviso malore avvenuto prima dell'impatto. L'assistente e due bambini hanno riportato lievi ferite e sono stati trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna per gli accertamenti clinici del caso.