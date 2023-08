Genova, riaprono la cucina per la bimba del reparto di oncologia: «Un ringraziamento ai lavoratori»

di Redazione web

R. è una piccola paziente del reparto di Oncologia dell'ospedale Gaslini di Genova. La sua richiesta di un Happy Meal la sera del 10 agosto arriva troppo tardi al McDonald's della stazione Brignole. La cucina stava chiudendo e la cena per la bambina di 9 anni era solo un sogno.

Ma i desideri si avverano anche senza stelle cadenti. Il gesto dei dipendenti ha lasciato tutti senza parole.

Il gesto dei dipendenti

Ci troviamo a Genova, al McDonald's di Brignole quando il personale si accorge della provenienza dell'ordinazione sull'app Just Eat e decide di riaprire la cucina e preparare l'Happy Meal al piccolo paziente.

Non una, ma ben tre sorprese al suo interno e la notte di San Lorenzo assume un sapore diverso anche in ospedale.

Il racconto dell'infermiera Miriam

A raccontare la storia Miriam Cambera, inferimera del reparto di oncologia dell'ospedale che ha scritto:

«È la notte di San Lorenzo e R. 9 anni decide di ordinare un Happy Meal al Mc Donald's.

Fa l'ordine su Just Eat troppo tardi. Il locale stava chiudendo. Leggono però l'ordine: Reparto Oncologia, Ospedale Pediatrico Gaslini...

Riaprono la cucina, inviano l'Happy Meal e mettono dentro non una ma tre sorprese.

Un ringraziamento ai lavoratori del Mc Donald's della Stazione di Genova Brignole

La notte dei desideri è anche e soprattutto in queste piccole grandi cose».

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Agosto 2023, 20:40

