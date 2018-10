di Alessia Strinati

Va a fare unsubito dopo pranzo, ma non si sveglia più.insegnante di pattinaggio dicon un passato anche in maglia azzurra,a casa sua a San Giovanni in Marignano, nel Riminese.A trovarla priva di vita è stato il marito nel pomeriggio. Più volte aveva provato a telefonarle senza però ottenere risposta, così alla fine è andato a casa e l'ha trovata sul divano ormai priva di vita. Ha subito provato a rianimarla e ha chiamato il 118, ma per Giada non c'era più nulla da fare. Non si conoscono ancora le cause della morte, la 28enne è stata descritta da tutti come una ragazza sana, solare, sportiva e sempre piena di energie. Da tempo collaborava con la «Pietas Julia», la scuola di pattinaggio di Misano, la città in cui era cresciuta e dove aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo del pattinaggio.Ora è stata disposta un'autopsia per capire le cause della morte. Sconvolta la famiglia della giovane mamma che oltre al marito, lascia anche una bambina di un anno e mezzo.