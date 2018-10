Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una, è stata trovata morta all'interno della sua abitazione in via Giambattista Odierna a. «È una morte violenta», si limita ad affermare il questore Salvatore La Rosa. La donna è stata uccisa e presenta ilLa Questura conferma che è stato un. A trovare il corpo è stato il nipote quando è andata a trovare la nonna a casa. Ha chiamato il 118, ma quando è arrivata l'ambulanza il personale medico ha accertato che era già deceduta. Sul posto è intervenuta la polizia per avviare le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Giulia Bisello. Personale della squadra mobile sta interrogando familiari e conoscenti per ricostruire la personalità della vittima e le sue frequentazioni. Sono in corso rilievi della polizia scientifica per accertare la dinamica dell'accaduto e trovare elementi utili alle indagini.La vittima era molto nota nel suo rione, nel centro della città, perché era una ministrante, una fedele laica che svolgeva un servizio alla comunità cristiana, ai sacerdoti e ai diaconi durante la liturgia e nelle altre celebrazioni di preghiera. Alcuni vicini hanno detto alla polizia di avere udito le urla di dolore nel nipote della vittima per il ritrovamento della nonna morta.