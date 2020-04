LA CRONACA

Un poliziotto di 37 anni è morto a Napoli nel tentativo di sventare un furto in banca. La pattuglia del Commissariato Secondigliano, del quale faceva parte il poliziotto, è intervenuta in via Abate Minichini, dove era stato segnalato il tentato furto alla filiale Credit Agricole. I rapinatori tenuti scappando in auto imboccando Calata Capodichino, quando sono controllati con l'auto della Polizia. Nello scontro il poliziotto appena 37enne ha perso la vita, mentre il collega non è in gravi condizioni. I due rapinatori sono stati arrestati.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Aprile 2020, 11:03

