Il paracadute non si apre, 42enne si schianta al suolo e muore: era al terzo lancio

E' morto a 42 anni schiantandosi col paracadute dalla Pietra di Bismantova, Appennino reggiano. L'intervento dei carabinieri di Castelnovo Monti è di poco dopo le 11.30: i militari hanno accertato che l'uomo, bolognese, ha fatto tre lanci e al terzo, per circostanze ancora al vaglio del nucleo radiomobile, il paracadute non si è aperto e lui si è schiantato al suolo.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli uomini del soccorso alpino e i soccorsi del 118, che tuttavia non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sembra che il 42enne fosse da solo. La vittima era un appassionato di Base Jumping, sport estremo che consiste nel lanciarsi nel vuoto da rilievi naturali, edifici o ponti, e atterrare attraverso un paracadute speciale. Disciplina molto praticata alla Pietra di Bismantova.

Domenica 8 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:58