Papà picchia la mamma, il figlio piccolo chiama i carabinieri e lo fa arrestare

Quando ha visto il papà picchiare selvaggiamente la mamma per l'ennesima volta non ci ha pensato due volte, e ha chiamato i Carabinieri per denunciarlo. I militari hanno arrestato un 44enne disoccupato per maltrattamenti in famiglia, reato aggravato dal fatto di averlo commesso in presenza dei due figli minorenni, ed estorsione. È accaduto in un paese provincia di Catania.

Figlio fa arrestare il papà

I militari sono stati allertati dalla chiamata al 112 da parte del figlio dell'uomo dopo aver visto il padre picchiare ancora la madre perché gli avrebbe negato dei soldi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Ottobre 2023, 14:51

