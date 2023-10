Pugnala e uccide il suocero della figlia per una lite sui regali di nozze: condannato papà 43enne

Una lite per futili motivi, finita in tragedia: Ahmad Alsino, 43 anni, è stato condannato per aver ucciso il suocero di sua figlia con un coltello da cucina. La vittima, Mohammed Salem Ibrahim, in passato era stato anche il dentista del suo assassino. La discussione tra i due, avvenuta a Birmingham, sarebbe stata innescata da una controversia legata a dei gioielli ricevuti dai rispettivi figli come doni di nozze.

Al momento dell'arresto, Ahmad Alsino stava tentando di fuggire. Nonostante i tentativi dei soccorritori, Mohammed Salem Ibrahim non è riuscito a sopravvivere al violento attacco del suo aggressore. Come riporta il Daily Mail, Ahmad Alsino è stato giudicato colpevole, e il prossimo 19 ottobre si saprà l'entità della sua condanna.

Secondo le ricostruzioni, Alsino avrebbe fatto irruzione nella casa di Mohammed Ibrahim durante le prime ore del pomeriggio, a Birmingham. La figlia di Alsino è la moglie di Aram Ibrahim, figlio della vittima. L'alterco tra Alsino e Mohammed Ibrahim, dunque, sarebbe legato a una disputa inerente i regali ricevuti dai 2 figli al momento delle nozze.

La lite, però, si è conclusa con il feroce attacco di Alsino, che ha pugnalato 5 volte Mohammed Ibrahim con un affilato coltello da cucina. Subito dopo, Alsino avrebbe anche ferito gravemente il genero, Aram Ibrahim, che probabilmente stava tentando di fermarlo.

I soccorritori, purtroppo, non sono riusciti a salvare Mohammed Ibrahim; suo figlio Aram, però, è riuscito a salvarsi, e attualmente è sano e salvo. La polizia di Birmingham è riuscita a rintracciare immediatamente Ahmad Alsino, identificando la sua auto, per poi localizzarla con l'aiuto di un elicottero in ricognizione. I poliziotti hanno trovato l'arma del delitto nel portabagagli dell'auto di Alsino, contenuta in un sacchetto di plastica.

Gli esperti forensi, poi, hanno analizzato le tracce di sangue presenti sul coltello, collegandole alla vittima. Secondo il detective Damian Forrest, Alsino aveva già con se il coltello, al momento dell'arrivo a casa della famiglia Ibrahim: «Ahmad Alsino è arrivato a casa del signor Ibrahim con un coltello, che ha poi utilizzato in un momento d'ira», ha rivelato.

