Choc a. Un papàdel terzo piano e ha accoltellato al collo il fratello di 14 anni. Il dramma si è consumato in un appartamento di uno stabile del rione Paolo VI al culmine di una violenta lite con la moglie.Il padre è stato arrestato. A quanto si apprende le condizioni della bambina sono critiche. I medici stanno cercando in tutti i modi di tenerla in vita ma si tratta di una situazione estremamente delicata. Mentre non sarebbero gravi le ferite riportate dall'altro figlio.L'uomo, 49 anni, una volta portato in strada ammanettato dai Carabinieri è stato sottratto al linciaggio da parte della gente. Da quanto apprende l'Ansa il papà litigava da tempo per quanto riguarda gli incontri con i figli. Di recente l'uomo avrebbe perso la potestà genitoriale.L'aggressione è avvenuta a casa della madre che in quel momento era assente. Nell'abitazione erano presenti - secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto - la mamma dell'arrestato e il cognato. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Taranto, guidato dal tenente colonnello Roberto Spinola.In questi momenti viene sottoposta a un delicato e complicato intervento chirurgico nell'ospedale 'di Taranto la bambina di 6 anni che è stata gettata dal padre dal terzo piano di un balcone di un appartamento al quartiere 'Paolo VÌ. Le sue condizioni sono molto gravi. I medici stanno cercando di drenare liquido nel torace. La piccola ha importanti lesioni al fegato e ha riportato due traumi molto seri, uno cranico e l'altro mascellare. Dopo l'intervento nell'ospedale jonico, la bimba potrebbe anche essere trasferita nel reparto di chirurgia maxillo-facciale di un ospedale di Bari. È andata meglio al fratellino più grande, che è stato ferito con una coltellata alla gola. Per lui la prognosi è di 15 giorni.