Papa Francesco incontra uno strano personaggio: all'udienza c'è anche Spiderman Foto

All'udienza dal Papa questa mattina ha partecipato anche un uomo vestito da Spiderman. Le foto hanno fatto il giro del web al punto che la parola è finita subito in tendenza su Twitter. Il Pontefice e il 'supereroe' si sono anche stretti le mani. Il giovane ha partecipato all'udienza nel cortile di San Damaso in Vaticano con il costume dell'Uomo Ragno. Si tratta di un 27enne che da tempo è impegnato nell'assistenza ai bambini ricoverati negli ospedali pediatrici. I due si sono incontrati in Vaticano e il giovane ha regalato a Papa Francesco una maschera di Spiderman.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 15:13

