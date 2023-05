Papa Francesco sta meglio dopo la febbre di ieri: ripresi gli incontri

di Redazione web

Papa Francesco, dopo l'indisposizione di ieri, oggi sta meglio e quindi dovrebbe

riprendere, secondo quanto si apprende, i quotidiani incontri ed udienze. Ieri il Papa aveva sospeso queste attività a causa di uno stato febbrile, legato probabilmente alla fatica, come detto dal cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, legate alle intense giornate precedenti

Maddie McCann, le lettere dal carcere del sospettato: «Tutti credono che l'abbia uccisa, ma non è vero»

Rientrata la paura per la salute del Pontefice

È rientrata dunque la paura per la salute di Papa Francesco dopo la febbre di ieri. Oggi ha ripreso la sua consueta giornata di lavoro. La sala stampa vaticana segnala che il Papa ha tenuto questa mattina diverse udienze. Ha visto, in separati incontri, mons. Robert Francis Prevost, Prefetto del Dicastero per i Vescovi, una delegazione della Chiesa Ortodossa di Atene, il rev. Wagner Ferreira da Silva, presidente dell'associazione Can‡Æo Nova, una delegazione della Universidad Loyola di Siviglia, e i partecipanti al convegno promosso da «La Civiltà Cattolica» e dalla Georgetown University. Sempre oggi il Papa ha anche firmato alcune nuove nomine. (

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Maggio 2023, 13:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA