Papa Francesco ha la febbre. «Cancellate le udienze di oggi»

di Redazione web

Questa mattina il Papa ha cancellato le udienze per la febbre. Non erano previsti incontri con gruppi ma non ha ricevuto neanche singole persone a causa di una indisposizione. «Per via di uno stato febbrile, Papa Francesco non ha ricevuto in udienza questa mattina», confermano dalla sala stampa vaticana.

Il portavoce del Vaticano: «Ha uno stato febbrile»

Il Papa ha «uno stato febbrile». Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni spiegando che per questa ragione Bergoglio oggi non ha tenuto udienze.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Maggio 2023, 14:59

