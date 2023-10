Papà in carrozzina non può accompagnare la figlia a scuola: «Le scale mi impediscono di entrare e i campanelli sono irraggiungibili»

di Redazione web

Max Ulivieri, papà sulla sedia a rotelle, non può andare a prendere sua figlia a scuola, o meglio, non può entrare dentro l'istituto (a Bologna) e deve aspettare che qualcuno l'accompagni fuori. Tra lui e l'amore della piccola Sophie si frappone una lunga scalinata e, come se non bastasse, c'è anche il problema dei campanelli per aprire il cancello: non sono ad un’altezza adatta a chi è in carrozzina. L'

Mara Venier, svelato il mistero del marito sulla sedia a rotelle. Poi, il ricordo del genero Pier per il suo compleanno

Invalida per l'errore di uno specializzando, Sabrina: «Con il risarcimento ottenuto finora non riesco a curarmi»



L'amore di un padre fermato da un gradino

Max Ulivieri ha smesso di camminare a 2 anni.

Il papà racconta che se la moglie è con lui allora riescono ad andare a prendere la figlia. Qualche mese fa, una responsabile di quartiere si era offerto di aiutarlo effettuando un sopralluogo con alcuni dipendenti del Comune e un tecnico di un'azienda specializzata in montascale: ne verrà installato uno. Ma ci vorrà qualche mese. E, nel frattempo, la piccola cresce.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Ottobre 2023, 14:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA