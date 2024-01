Gli auguri di Papa Francesco per l'anno nuovo: «Impariamo che l'amore non è possesso, non soffoca mai»

«L’amore non soffoca mai, l’amore fa spazio all’altro e lo fa crescere. Non è possesso». Lo ricorda Papa Francesco affacciato alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano per recitare l’Angelus dopo aver augurato buon anno a fedeli e pellegrini riuniti in Piazza San Pietro.

Al termine della messa celebrata nella Basilica Vaticana per la Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e nella ricorrenza della 57.ma Giornata Mondiale della Pace, il Pontefice ha sottolineato: «Anche le nostre mamme, con la loro cura nascosta, con la loro premura, sono spesso magnifiche cattedrali del silenzio. Ci mettono al mondo e poi continuano a seguirci, tante volte inosservate, perché noi possiamo crescere. Ricordiamoci questo: l'amore non soffoca mai, l'amore fa spazio all'altro, l'amore ci fa crescere».

Francesco ha dunque invitato a pensare oggi alle madri «per imparare quell'amore che si coltiva soprattutto nel silenzio, che sa fare spazio all'altro, rispettando la sua dignità, lasciando la libertà di esprimersi, rigettando ogni forma di possesso, sopraffazione e violenza.

Poi ha rinnovato il suo appello per la pace: «Per favore non dimentichiamo l'Ucraina, la Palestina, Israele che sono in guerra. Preghiamo affinché vanga la pace».

Infne un pensiero a Mattarella: «Ringrazio il presidente della Repubblica italiana per le espressioni augurali che mi ha indirizzato nel suo messaggio di fine anno. Ricambio di cuore invocando la benedizione del Signore sul suo servizio e al Paese».

