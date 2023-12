Ravenna, morta l'allenatrice di volley Paola Bolognesi: il marito indagato a piede libero. «Lividi sul corpo». Annullato il funerale

di Redazione web

La procura di Ravenna ha annullato il funerale e disposto l'autopsia di Paola Bolognesi, ex pallavolista, insegnante e allenatrice, morta nel sonno all'età di 61 anni la notte tra il 23 e il 24 a Bagnacavallo (Ravenna). La famiglia aveva annunciato il funerale per oggi che però è stato fermato per consentire l'esame sul corpo, disposto dal pm Raffaele Belvedere.

Sequestrato il cellulare del marito di origine cubana

Il marito, un uomo di origine cubana, con il quale stava insieme da anni, è indagato a piede libero. Sarebbero stati sequestrati anche i telefoni cellulari per approfondire le indagini. La donna, secondo quanto ricostruito, avrebbe avuto un problema cardiaco, tanto che aveva prenotato un intervento a una valvola del cuore. Anche per questo, inizialmente, la causa della morte è stata ricondotta a un malore. Sul corpo, tuttavia, sarebbero state trovate delle ecchimosi e la procura, per vederci chiaro e dissipare i dubbi ha disposto l'autopsia che verrà fatta domani.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Dicembre 2023, 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA