Vanessa Ballan, il funerale con lutto regionale: spente le luminarie di Natale

Si svolgeranno venerdì prossimo, 29 dicembre, a Castelfranco Veneto (Treviso), i funerali di Vanessa Ballan, la donna di 26 anni uccisa in casa a Riese Pio X. Le esequie sono state fissate nella cittadina trevigiana di cui è originaria la famiglia di Vanessa.

La celebrazione si terrà alle ore 14.30. In quel giorno, per decisione del presidente Luca Zaia, verrà decretato il lutto regionale in tutto il Veneto. Il Comune di Castelfranco spegnerà le luminarie natalizie la sera prima delle esequie.

L'omicidio di Vanessa Ballan

È la sera del 25 ottobre: la commessa dell’Eurospin riceve un messaggio dall'ex amante kosovaro Bujar Fandaj. È l’ennesimo ricatto: la loro relazione era finita da settimane ma lui non si rassegnava. Voleva che lei lasciasse il compagno, Nicola Scapinello, e andasse a vivere con lui. La teneva in scacco minacciando di far avere a Nicola i video “hot” dei loro incontri erotici. Per dimostrarle che faceva sul serio, ne invia uno a Vanessa. Il filmato viene scoperto anche dal compagno: una mazzata che rischia di far vacillare la loro lunga relazione, iniziata 11 anni prima.

La 26enne a quel punto gli confessa quello che fino a quel momento aveva taciuto: la sbandata, la decisione di prendere le distanze e le minacce di Fandaj.

