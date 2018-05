L'ultimo saluto a Pamela, uccisa e fatta a pezzi a 18 anni: rabbia e lacrime in chiesa ROMA - «Lotteremo fino in fondo affinché questa ragazza di 18 anni, questa bambina uccisa con delle coltellate, fatta a pezzi e messa in due trolley trovi giustizia».

Lo ha detto lo zio di Pamela Mastropietro e legale della famiglia Marco Valerio Verni davanti la chiesa Ognissanti di via Appia Nuova a Roma dove si svolgeranno i funerali della ragazza romana uccisa a fine gennaio Macerata. «Lo faremo per lei - ha detto - per la sua famiglia e per tutto il mondo civile perché questa è la battaglia di tutto il mondo civile contro quello della barbarie».