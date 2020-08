Sono oltre(Palermo) perha colpito molte zone e aprtito da quattro punti nei boschi attorno Palermo attorno alle 22 di sabato. Le fiamme sono state domate in mattinata dalle numerose squadre dei vigili del fuoco, dal personale antincendio della forestale regionale e dai volontari della protezione civile. Oltre 60 gli uomini che hanno lavorato tutta la notte contro il terribile rogo.«Tutto il personale dei vigili del fuoco e gli interventi sono stati gestiti dal Posto di Comando Avanzato allestito presso il campo sportivo del comune di Altofonte, che ha fatto da punto di riferimento anche per la popolazione assicurando loro assistenza, in quanto a causa dell'incendio si è reso necessario l'evacuazione di oltre 400 persone dalle rispettive abitazioni poiché minacciate dalle fiamme», spiegano i vigili del fuoco. «Sul posto anche 3 ambulanze per garantire laddove necessario il soccorso sanitario- dice il Comandante Provinciale Agatino Carrolo- Le operazioni di spegnimento sono state rese difficoltose per il forte vento di scirocco da sud-sudest con raffiche fino a 50/60 km/h».