Incendio nella notte a Fondi e Sperlonga: evacuati residence e case

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Agosto 2020, 08:44

Inferno di fuoco nella notte a Sperlonga dove fiamme altissime, proprio come accaduto qualche nel 2017 , sono tornate a minacciare case, alberghi e residence.Una battaglia, quella contro il fuoco, andata avanti fino all'alba anche se squadra interforze e roghi si sono affrontati ad armi impari.Da una parte vigili del fuoco e protezione civile al lavoro senza l'ausilio dei mezzi aerei che di notte non volano, dall'altra il vento, prezioso alleato dei piromani e delle lingue di fuoco in espansione.Tanti hanno visto il fuoco raggiungere il cancello della propria abitazione e sperare in un miracolo.Poi alle prime luci dell'alba sono entrati in azione i canadair e il pericolo più grande è stato sventato.Non è andata meglio a Fondi dove diverse corone di fuoco hanno divorato alberi ad alto fusto, sterpaglie e vegetazione per tutta la notte.