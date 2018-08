La disperazione del papà della bimba autistica dispersa nei boschi di Serle: «Non sospendete le ricerche»

Sabato 4 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E' scomparsa da ormai quindici giorni. Era infatti il 19 luglio quando si sono perse le tracce di Iuschra Gazi, bimba autistica di 12 anni. Oggi, dopo la sospensione delle ricerche, arriva durante una manifestazione a Brescia lo sfogo disperato del padre, Mdliton Gazi «Chiedo alle autorità di non sospendere le ricerche di indagare sull'accaduto e accertare eventuali responsabilità». La bambina si era persa durante una gita nei boschi dell'Altopiano di Cariadeghe. Dopo 10 giorni di lavoro continuo, le ricerche sono state sospese in quanto della ragazzina non è stata trovata alcuna traccia. «Se qualcuno l'avesse rapita per favore rilasciatela, riportatela», ha detto il padre della ragazzina.