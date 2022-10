Padova, scomparsi due 15enni: Gregorio e Cristiano potrebbero essere fuggiti in Francia. Ricerche in corso I due giovani sono usciti di casa per andare a scuola dove non sono mai arrivati, la denuncia delle famiglie ai carabinieri ha fatto scattare l'allarme





Due ragazzi di 15 anni sono scomparsi da lunedì dalla provincia di Padova. Sono Gregorio Bucci di Borgoricco e Cristian Sunica di Padova. Lunedì 17 ottobre di prima mattina sono usciti per andare alla scuola Severi che frequentano entrambi all’Arcella, senza però arrivarci. Leggi anche > Caffè a prezzi diversi per uomini, donne o Lgbt+. La furia dell'Arcigay: «Agghiacciante e inaccettabile» La denuncia Le famiglie hanno sporto denuncia ai carabinieri e sono state avviate le ricerche anche con l'ausilio dell'Interpol. L'ipotesi più accreditata è infatti quella dell'allontanamento volontario con una fuga all'estero: gli inquirenti ritengono siano partiti per andare in Francia, a Clermont-Ferrand, dove si è trasferito un loro amico. Con sè i due ragazzi avrebbero i documenti e qualche centinaio di euro, ma non i cellulari. La polizia ha pubblicato un annuncio sulle sue pagine social con i numeri di telefono dei genitori di Bucci per agevolare eventuali segnalazioni. Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Ottobre 2022, 22:44

