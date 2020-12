Pietro e Francesca uccisi nel sonno dal papà, il nonno: «Faceva cose strane, mia figlia lo aveva segnalato ai carabinieri»

«Nemmeno una bestia ammazza in quel modo i propri figli», sono le parole del genero di Alessandro Pontin, l'uomo che nel padovano, a Trebaseleghe, ha ucciso i figli adolescenti e poi si è tolto la vita. «Che uomo era questo?», continua Aldo Cazzarotto, padre di Roberta e nonno delle vittime. E lo sfogo è ancora più doloroso perché l'uomo sottolinea come sua figlia avesse segnalato più volte l'ex marito ai carabinieri.

Alessandro Pontin, separato dalla moglie, non pagava gli alimenti in modo adeguato. Come ricordato dai familiari, l'uomo dava soltanto cento euro per i due bambini e lei aveva chiesto una cifra più corretta. «Più volte mia figlia era stata a parlare con i carabinieri di quell'individuo che faceva cose strane», ha aggiunto Calzarotto. «Purtroppo siamo arrivati a questo, i ragazzi sono morti e io ho perso tutti e due i miei adorati nipoti», dice al Corriere della Sera. I ragazzi vivevano insieme al nonno. «Andavo a prenderli a scuola ogni giorno, perché mia figlia lavora. Mangiavano con me e mia moglie. Come viviamo senza di loro?».

Pietro, 13 anni, e Francesca, 15, sono stati uccisi nel sonno con un coltello. La scoperta dei cadaveri nella tarda mattinata di ieri è stata fatta dal fratello dell'omicida, zio dei due ragazzi, che ha poi chiamato subito i carabinieri. Inizialmente sembrava che l'uomo avesse semplicemente sequestrato i due ragazzi, ma poi è arrivata la tragica scoperta.

