Sale al settimo piano dell'ospedale per gettarsi nel vuoto: muore a 35 anni

Tragedia nel pomeriggio all'ospedale "Sacro Cuore" di Gallipoli nel Salento: niente si è potuto fare per fermare l'estremo gesto di disperazione di un giovane uomo, che aveva deciso di farla finita.L'uomo, 35 anni, di origini gallipoline ma residente a Casarano, ha agito con estrema lucidità, scegliendo un posto che gli permettesse di salire in alto per mettere in atto il suo tragico piano. Ha scelto l'ospedale di Gallipoli, dove forse lavora qualche parente, è salito fino al settimo piano, che ospita gli ambulatori - a quell'ora deserti - di anatomia patologica. Da qui ha aperto la finestra e si è lasciato andare. Terribile l'impatto che non ha lasciato all'uomo nessuno scampo. Ai soccorritori non è restato altro da fare che constatare il decesso del 35enne.