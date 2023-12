Incidente sul lavoro, operaio perde entrambe le mani: i chirurgi gliele reimpiantano. L'intervento straordinario

di Redazione Web

Il mese scorso, l'Unità Operativa Complessa (UOC) di Chirurgia di Verona, guidata dal dottor Massimo Corain, ha compiuto un eccezionale e inedito intervento di reimpianto bilaterale delle mani. Questo intervento è stato il quinto reimpianto in contemporanea di entrambe le mani perse da un uomo, rappresentando un traguardo significativo nella sanità veneta. Il paziente coinvolto aveva subito l'amputazione di entrambe le mani mentre utilizzava un macchinario per lavorare il legno.

Le mani amputate sono state conservate in appositi contenitori con ghiaccio e trasportate in sala operatoria. Come riportato dalla Stampa, qui, un'équipe composta da quattro microchirurghi ha operato simultaneamente per sette ore e mezza, ricostruendo l'arto dall'osso alla sutura della cute, dai tendini alla vascolarizzazione e alla parte neurochirurgica. Dopo quattro settimane di cure post-operatorie presso l'UOC veronese, il paziente è stato trasferito a un reparto di rieducazione funzionale per un programma mirato al recupero della funzionalità basilari delle mani.

L'importanza dell'intervento

L'incidente si è verificato nelle Prealpi venete, e il paziente è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Vicenza, da cui è stato poi trasferito a Verona.

L'intera procedura è stata possibile grazie al funzionamento del Trauma Center centralizzato regionale. L'équipe medica ha lavorato in modo impeccabile, dimostrando l'efficacia del sistema di emergenza regionale. «Accade sempre più spesso che nelle nostre sale operatorie si compiano interventi complessi, al limite dell'impossibile - ha detto l'assessore alla Sanità del Veneto, Manuela Lanzarin, mentre il direttore generale AOUI Verona, Callisto Marco Bravi, ha enfatizzato l'importanza dei professionisti nel successo dell'intervento.

«Tutta la catena ha funzionato perfettamente perché dall'infortunio all'arrivo nella nostra sala operatoria è passata solo un'ora e mezza. In tanti anni di lavoro non avevo mai visto un caso simile», ha spiegato Alberto Garofano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Dicembre 2023, 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA