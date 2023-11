In attesa del trapianto, uomo viene salvato da protesi mammarie: «Potrebbero aiutare diverse persone»

di Marta Goggi

Due protesi mammarie hanno salvato la vita ad uomo con un insufficienza polmonare, che è sopravvissuto dopo un trapianto di polmoni. Davey Bauer, 34 anni, era un fumatore incallito, ed è risuscito a salvarsi solo grazie ad una particolare strategia medica.

Il caso clinico

L'uomo fumava un pacchetto di sigarette al giorno da diversi anni, che ha poi sostituito allo svapo, ma quest'anno ha confratto un'influenza ai polmoni ed è stato ricoverato in ospedale. Il 34enne aveva un'infezione ai polmoni restitente ai farmaci, la sua unica possibilità di salvarsi riguardava un trapianto ai polmoni. Il medico del Northwestern Medicine a Chicago ha affermato: «I polmoni di Davey erano così gravemente infetti che hanno iniziato a liquefarsi. Erano completamente pieni di pus. Per poter essere inserito nella lista dei trapianti, Bauer avrebbe dovuto prima debellare l'infezione. L'unico modo per farlo era rimuovere entrambi i polmoni». Per eseguire questa operazione i medici avevano però biosgno di mettere qualcosa al posto dei polmoni, così hanno optato per delle protesi mammarie fino all'arrivo dei nuovi organi. In merito i dottori hanno riferito: «Potrebbe essere il primo esempio di una potenziale pratica di trapianto che potrebbe salvare persone affette da malattie infettive che probabilmente non sarebbero sopravvissute anni fa».

