Studentessa muore a 16 anni per meningite: i medici le avevano prescritto il paracetamolo

Una giovane vita stroncata, da una malattia che non lascia scampo. Isabel Connolly-Wellock, 16 anni, aveva tutta la vita davanti: descritta come “un'incredibile studentessa, molto in gamba” dai suoi docenti, era in procinto di sostenere gli esami per ottenere il General Certificate of Secondary Education, una qualifica accademica in una serie di materie particolari, conseguita in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord. Purtroppo, però, non sosterrà mai questa prova: è morta, colpita dalla meningite.

Come riporta il Daily Mail, poche ore prima i medici l'avevano rassicurata, dicendole semplicemente di prendere del paracetamolo.

Cosa è successo

Isabel si era recata presso il Royal Blackburn Hospital, struttura ospedaliera situata a Blackburn, nel Lancashire. Non era la prima volta: pochi giorni prima, infatti, aveva chiesto l'aiuto dei medici, a causa di un mal di testa persistente, che non le lasciava tregua. Durante la seconda visita, la 16enne aveva anche dichiarato di avere altri sintomi: rigidità del collo e blefaroptosi (parziale abbassamento di una delle due palpebre).

Nonostante le sue rimostranze, però, in entrambe le occasioni i medici le hanno detto che, probabilmente, si trattava di un raffreddore particolarmente aggressivo e che, per guarire, doveva semplicemente acquistare del paracetamolo e uno spray nasale.

Pochi minuti dopo l'arrivo in ospedale, la ragazza ha perso conoscenza e, nonostante i tentativi dei medici, ha avuto due attacchi cardiaci in rapida successione, e i suoi organi hanno iniziato a cedere. Isabel è morta poco dopo la mezzanotte, e uno dei dottori che l'ha assistita ha dichiarato: «Non ho mai visto un deterioramento così rapido».

Durante l'inchiesta, i medici si sono giustificati, dicendo che alcuni sintomi erano sfuggiti alle loro valutazioni. La dottoressa Priya Narayan ha dichiarato: «Si è trattato di un caso molto strano. All'inizio, abbiamo attribuito i suoi sintomi all'ansia per gli esami e agli strascichi di un raffreddore di qualche giorno prima. Durante le visite, il suo battito cardiaco era nella norma, così come i livelli di ossigeno. Inoltre, non aveva ancora la febbre o la nausea».

Secondo il responso dell'autopsia, Isabel è morta a causa di una meningite batterica. I periti, però, hanno anche affermato che la malattia della 16enne era molto difficile da individuare, quindi l'errore dei medici è, per certi versi, comprensibile.

