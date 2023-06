Operaio di 25 anni schiacciato da una trave di 11 tonnellate muore dopo sei giorni di agonia

È morto dopo una settimana di agonia l'operaio moldavo di 25 anni, rimasto schiacciato venerdì scorso sotto una trave di 11 tonnellate nello stabilimento di Fincantieri Infrastructure a Valeggio sul Mincio (Verona).

Il cordoglio dell'amministrazione comunale

L'amministrazione comunale di Valeggio in una nota ha espresso "profondo cordoglio per la scomparsa del lavoratore. «Di fronte a fatti come questo, che purtroppo si verificano troppo spesso - ha dichiarato il sindaco Alessandro Gardoni - le parole rischiano di essere vane.

Il giovane lavoratore moldavo, residente a Monfalcone (Gorizia), operava per conto di una ditta di carpenteria in appalto all'interno della Fincantieri. Traportato in elicottero al Polo Confortini di Verona, il 25enne è morto dopo sei giorni.

