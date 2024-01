Napoli, i killer gli sparano in casa e lui tenta la fuga lanciandosi dal balcone: morto 50enne

Un uomo di 51 anni, Raffaele Cinque, già noto alle forze dell'ordine è stato ucciso stanotte a colpi d'arma da fuoco in via dello Scirocco, nel quartiere di Secondigliano, a Napoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato e della Squadra Mobile. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte degli investigatori.

Secondo le prime notizie della Polizia, l'uomo era già noto alle forze dell'ordine. Sembrerebbe, dai primi accertamenti, che alla vittima abbiano sparato in casa e che lui si sia lanciato dal balcone per sfuggire al killer che potrebbe aver continuato a colpirlo dall'alto. A terra sono stati ritrovati 9 bossoli

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Gennaio 2024, 13:22

