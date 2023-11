Ucciso a coltellate in casa dopo una lite a Genova: arrestato il fratello

Omicidio in un appartamento questo pomeriggio nel quartiere Foce a Genova. Un uomo di 54 anni, di origini marocchine, è stato trovato accoltellato nell'abitazione in via dei Pescatori. Soccorso dal personale del 118 è stato portato all'ospedale Galliera dove però è morto. Sulla vicenda indaga la squadra mobile.

A chiamare i soccorsi è stata una vicina di casa che ha sentito una lite animata e poi delle urla.

In casa, nel momento dell’omicidio, c’era un connazionale di circa 65 anni, fratello della vittima. Il familiare si è dato alla fuga subito dopo il fatto, ma è stato individuato e arrestato.

Intorno alle 20 il presunto responsabile dell’omicidio è stato intercettato da una pattuglia della polizia locale in via Fiodor, a Carignano, e consegnato alle volanti della polizia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Novembre 2023, 20:52

