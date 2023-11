Omicidio in Calabria, ucciso a colpi di pistola davanti alla pizzeria: killer in fuga con un'auto

di Redazione web

Omicidio in Calabria. Un uomo, di 46 anni, Alessandro Cataldo è stato ucciso stasera a Cetraro, nell'alto Tirreno cosentino, in circostanze sulle quali hanno avviato indagini i carabinieri del Reparto operativo di Cosenza e della Compagnia di Paola. Cataldo, nel momento in cui è stato ucciso, si trovava davanti ad una pizzeria nei pressi del porto della cittadina tirrenica.

Killer in fuga su un'auto

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto vittima di un agguato messo in atto da una persona armata di pistola che si è poi allontanata a bordo di un'automobile condotta da un complice.

Stando ai primi rilievi, contro Cataldo sarebbero stati sparati quattro colpi andati tutti a segno e che ne hanno provocato la morte istantanea. Sulla matrice dell'agguato i carabinieri, al momento, non escludono alcuna ipotesi.

Le indagini dei carabinieri

Quella che viene considerata più attendibile, comunque, é quella di una vendetta maturata negli ambienti degli spacciatori di droga o in altri contesti criminali. Gli investigatori stanno sentendo alcune persone che si trovavano sul posto per raccogliere maggiori elementi possibile per ricostruire la dinamica dell'agguato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 22:49

