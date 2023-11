Investito mentre attraversa la strada, muore pedone 70enne a Bari. Il conducente: «Non l'ho visto»

di Redazione web

Un uomo di circa 70 anni è stato investito da un’auto ed è morto stasera a Bari, mentre attraversava la strada. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano si trovava sulle strisce pedonali. È morto sul colpo. Il conducente dell’auto, a quanto si apprende, si sarebbe fermato a prestare soccorso, spiegando di non aver visto l'uomo attraversare.

L'incidente è avvenuto in via Tramonte, nel quartiere San Paolo. Dalle prime indicazioni raccolte, sembrerebbe che l'uomo fosse in giro con il suo cane, ed è stato preso in pieno dall'auto. Sul posto gli agenti della Polizia Locale, che condurranno le indagini del caso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 19:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA