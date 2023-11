Incidente a Porto Viro: investito e ucciso da un'auto mentre cammina a bordo strada, aveva 38 anni

di Francesco Campi

È stato investito da un'auto mentre stava camminando, è morto sul colpo nonostante i disperati tentativi di rianimazione, andati avanti per oltre mezz'ora. La vittima è un uomo di 38 anni di origini romene. L'incidente dall'esito mortale è avvenuto oggi, 8 novembre, verso le 19 sulla Provinciale 64 di Porto Viro (Rovigo), che nel primo tratto si chiama via Galileo Galilei e, in quello successivo, che arriva fino a Porto Levante, Cristoforo Colombo.

Sul posto, oltre al personale del Suem, i carabinieri della Stazione di Rosolina per i rilievi con un'ulteriore auto della Compagnia di Adria intervenuta per dare un supporto nella gestione della viabilità durante i rilievi necessari ad accertare l'esatta dinamica dell'investimento del pedone che ne ha provocato la morte.

