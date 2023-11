Polina, ex modella trovata morta. La Procura: «Un tragico incidente»

di Mario Landi

Non fu uccisa Polina Kochelenko, la 35enne di origini russe, istruttrice cinofila ed ex modella il cui cadavere fu ritrovato in un canale nelle campagne di Valeggio (Pavia) la notte del 16 aprile 2021; si trattò, come ha spiegato oggi pomeriggio la Procura di Pavia, di «un tragico incidente».

Le indagini della procura

Della vicenda si è occupato anche il programma di Raitre 'Chi l'ha visto?'. Le indagini eseguite dopo la riapertura del caso decisa dal gip hanno confermato che la ragazza è morta annegata dopo essere entrata nel canale «spontaneamente», ha spiegato il procuratore di Pavia Fabio Napoleone, molto probabilmente nel tentativo di salvare uno dei suoi cani che le era scappato e che è stato successivamente trovato morto all'interno di una delle diramazioni della roggia.

L'esito dell'autopsia

L'autopsia ha confermato l'assenza di segni di colluttazione sul corpo della donna «smentendo così l'ipotesi di un'aggressione a fini economici o sessuali».

