Macerata, bimba precipitata dal terzo piano: la madre fermata per tentato omicidio La Polizia: «L'ha gettata dalla finestra»

È stata fermata la donna la cui figlia ieri è precipitata da un balcone al terzo piano a Macerata. Si tratta di un fermo di indiziato di delitto per l'accusa di tentato omicidio: è una 40enne di origine indiana. Secondo gli inquirenti, la donna, dopo essersi chiusa in camera con la bimba di 4 anni, l'avrebbe gettata da una finestra dal terzo piano dello stabile in via Foscolo a Macerata. La misura è scattata dopo le indagini dalla polizia anche in base a testimonianze. La 40enne, che ha tentato il suicidio, secondo gli inquirenti, avrebbe agito per il timore del tutto immaginario e infondato, che il papà della bimba si recasse in India con la figlia ora ricoverata ad Ancona in «prognosi riservata e condizioni stazionarie». Non è miracolosamente in pericolo di vita.

La situazione

Secondo una prima ricostruzione la donna, il marito e la bimba erano a casa nel pomeriggio del 1° maggio. Alle 16 l'allarme: la piccola era finita sul marciapiede dopo un caduta di una decina di metri.

Macerata, bimba di 4 anni precipita dal 3° piano

La piccola, dopo la segnalazione di passanti, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata (codice rosso) in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona in gravi condizioni. Indaga la Squadra Mobile di Macerata in coordinamento con la pm Stefania Ciccioli. La bimba si trova attualmente ricoverata, in prognosi riservata, nel Reparto di Rianimazione dell'Ospedale materno infantile Salesi di Ancona. La Squadra mobile, diretta dal commissario Matteo Luconi, ha svolto un lungo sopralluogo nell'abitazione e rilievi in collaborazione con la Polizia Scientifica (in particolare sulla finestra e sul balcone) per accertare se la caduta sia stata accidentale o provocata. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Anche la madre in ospedale per ferite ai polsi

Stando a quanto si è potuto apprendere, oltre alla bimba precipitata, i sanitari hanno soccorso anche la madre della bambina, trovata in casa con ferite ai polsi: la donna è stata trasportata in ospedale a Macerata.

