Covid, i nuovi dati Iss: «Rt in calo a 0,84, una sola Regione a rischio alto». Attesa per l'ordinanza del Ministero

Coronavirus, quali Regioni cambieranno colore dopo il monitoraggio dell'Iss e del Ministero della Salute? C'è attesa per la pubblicazione del monitoraggio, con diverse Regioni che potrebbero passare da arancioni a gialle. In primis il Veneto, ma anche la Calabria, mentre la Lombardia dovrebbe restare arancione, con il Governatore Fontana che si è sfogato in un post su Facebook chiedendo invece il ritorno in zona gialla.

Il monitoraggio Iss vede un abbassamento dell'indice Rt: nel periodo 06 gennaio - 19 gennaio 2021, l'indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,84 (range 0,75- 0,98), «in diminuzione e con il limite superiore del range sotto l'uno», si legge nella bozza del monitoraggio settimanale della cabina di regia, con dati relativi alla settimana 18/1/2021-24/1/2021 (aggiornati al 27/1/2021).

Questa settimana si continua a osservare un «miglioramento del livello generale del rischio, con un aumento significativo di Regioni a rischio basso». Complessivamente, una sola Regione ha una classificazione di rischio alto (contro quattro la settimana precedente), 10 con rischio moderato (di cui una ad alto rischio di progressione a rischio alto) e 10 con rischio basso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Gennaio 2021, 15:56

