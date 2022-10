Non paga le bollette e ruba il gas per il suo ristorante: 94enne condannato

Dovrà risarcire 800 euro per aver rubato 226 metri cubi di gas per il suo ristorante. L'autore è un uomo di 94 anni, originario di Ovindoli, paese in provincia de L'Aquila. E' quanto hanno ricostruito le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini dopo la denuncia dell'azienda fornitrice di gas.

Cosa ha fatto

L'uomo, titolare di un ristorante, avrebbe sottratto del gas senza pagarlo. Questo perché il contatore del locale era stato sigillato dall'azienda stessa a causa del mancato pagamento delle bollette a lui intestate. Per non rinunciare alla fornitura del suo ristorante, il 94enne ha deciso di rompere i sigilli del contatore. La cosa è stata però notata da un tecnico del gas durante dei controlli: l'uomo ha infatti rilevato che il contatore riportava una lettura superiore a quella registrata al momento dell’applicazione dei sigilli.



La segnalazione



Segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine, sono cominciati gli accertamenti sull’anomalia. Accertato l'illecito, l’anziano è finito sotto processo poiché intestatario del ristorante. Nel corso del dibattimento il pubblico ministero ha chiesto una condanna a 2 mesi e 20 giorni di reclusione. L’anziano dovrà risarcire l’azienda del gas per 800 euro e pagare 1.300 per le spese legali.

