Nunzia morì a 24 anni dopo la discoteca: chiesto il processo per i tre indagati. «Uccisa da mix di droghe»

Nunzia Colurciello aveva 24 anni quando è morta nel salotto di un'abitazione a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia: era il 24 ottobre del 2018, quasi quattro anni fa. E oggi la Procura reggiana ha chiesto il processo per tre indagati, un 43enne e un 51enne del mantovano e una 47enne domiciliata a Reggio Emilia, proprio in relazione alla morte della ragazza.

Nunzia morì dopo la discoteca: «Era stata truffata». Il giallo del conto svuotato due giorni prima

A riportare la notizia è il Resto del Carlino. Nunzia morì dopo aver ingerito un mix di droghe nel corso della serata trascorsa nel Modenese, dove era stata anche in una discoteca. I tre rischiano di dover rispondere di spaccio di stupefacenti, ma, anche, di morte come conseguenza di altro delitto. Secondo le indagini condotte sul campo dai carabinieri i tre avrebbero condotto la giovane al proprio fornitore nel Mantovano per acquistare cocaina. Due degli indagati, inoltre, avrebbero fornito direttamente droga alla 24enne.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 14:51

