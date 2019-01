Senza biglietto sul bus: nigeriana scappa, aggredisce un controllore e gli rompe una mano

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 15:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Aggressione a bordo di un tramieri a, su un mezzo partito da Pontevigodarzere e diretto alla Guizza: dopo che il tram è arrivato alla fermata di Borgomagno, una pattuglia di controllori ha iniziato ae abbonamenti ai passeggeri. E unaha prima tentato di scappare, per poi, che aveva provato a fermarla.Lo racconta oggi il quotidiano Il Mattino di Padova. Il controllore, accompagnato al pronto soccorso, ha riportato la frattura della falange della mano destra, con una prognosi di 30 giorni: la donna invece, che viaggiava senza biglietto, è stata identificata e denunciata per lesioni aggravate.«Ora basta, l’azienda e le istituzioni devono mettersi intorno a un tavolo per tutelare lavoratori e passeggeri - ha detto Fulvio Di Bernardo al quotidiano veneto - Purtroppo gli evasori, che viaggiano senza biglietto, sono ancora tanti. La multa di 52 euro però non basta».