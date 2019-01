Nigeriano suicida sotto un treno, gli avevano negato il permesso di soggiorno per motivi umanitari

«Cari tutti, ieri sono stato tutto il giorno a Tortona - è il messaggio inviato da monsignor Giacomo Martino alla chat dei parrocchiani -. Uno dei nostri ragazzi di Multedo, Prince Jerry, cui era stato opposto un diniego prima di Natale e scoprendo che non avrebbe potuto contare neppure sul permesso umanitario che è stato annullato dal recente Decreto, si è tolto la vita buttandosi sotto un treno

Un ragazzo nigeriano di 25 anni di nomeè morto lunedì 28 gennaio a Tortona: il giovane si è suicidato, gettandosi sotto un treno, per via del fatto che gli era stato negato il permesso di soggiorno per motivi umanitari. È successo lo scorso lunedì, 28 gennaio, ma la notizia è stata resa nota oggi dopo che, responsabile Migrantes di Genova, ne ha parlato nella chat dei propri parrocchiani: il fatto è circolato poi ieri sera sui social e ripreso da alcuni quotidiani. I funerali si terranno domani alle 11.30 nella chiesa dell'Annunziata a Genova.