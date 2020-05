Nicole, 12 anni, uccisa dalla leucemia in 5 giorni: tutto è cominciato con un mal di denti

Una, in soli cinque giorni, ha strappato il sorriso e la vita Nicole Volpato , 12 anni, studentessa di prima media didi Treviso. Quello che all’inizio pareva un semplice, cominciato con l’estrazione di un dente e una febbriciattola che non passava, nonostante la somministrazione di antibiotici, in realtà si è trasformato in una tragedia, che ha portato al decesso della dodicenne, avvenuto venerdì pomeriggio 29 maggio all’ospedale di Padova.Nicole era stata trasportata all'ospedale di Padova, il cui reparto di pediatria è attrezzato per questo genere di patologie. Ma nonostante il prodigarsi del medici, non c'è stato nulla da fare. Sconvolti ora anche i compagni di classe della scuola media.