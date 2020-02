A Nichelino (Torino), una badante moldava di 47 anni è stata arrestata dai carabinieri per sequestro di persona. A seguito di una segnalazione al 112 di un condoMino che ha riferito di udire dei lamenti di una donna dal vano cantine del palazzo, le forze dell'ordine sono intervenutE e hanno scoperto che la badante aveva chiuso in cantina una donna anziana di 63 anni per poi ritornare dopo diverse ore.



La badante voleva intascare i soldi della giornata di lavoro senza adempiere ai suoi doveri. Così, perché non si sentissero le proteste della donna che doveva assistere l'ha trascinata nel sottoscala ed è uscita. E’ tornata dopo diverse ore, poco prima dell’orario previsto per il ritorno a casa. La vittima ha riferito che l'episodio si era verificato anche il giorno prima e che era rimasta chiusa in cantina da mattina a sera. Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Febbraio 2020, 10:36

